Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 223 bin 837 test yapıldı. 14 bin 230 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 55. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 211.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” dedi.