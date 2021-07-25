Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 19:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 25 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 223 bin 837 test yapıldı. 14 bin 230 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 55. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 211.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” dedi.
Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9Vi5uOZTqJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
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