Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen basın toplantısında paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 301 test yapıldı. Bu kapsamda 1412 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, toplam vaka sayısı 254 bin 520, toplam vefat sayısı 6 bin 58, toplam ağır hasta sayısı 735 , hastalarda zatüre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 234 bin 797 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.” dedi.