Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70’i geçtiğini anlatan Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.