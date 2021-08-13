Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
18 yaş ve üstünde aşı oranı artıyor
Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70’i geçtiğini anlatan Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.
18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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