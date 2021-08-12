İstanbul'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, önümüzdeki günleri "kritik" olarak niteledi.

Aşının önemine vurgu yaptı

Önlemlere uyun çağrısı yapan Memişoğlu, aşının önemini vurguladı.

"Ağustos ayı kritik. Bu ayda herkesin maske mesafesine dikkat etmesini bekliyorum. Aşıyı da yaptırmalarını bekliyorum. Sağlık sistemi olarak biz her türlü sayıyı yönetebiliriz ama insanlarımızın hastalanmasını istemiyoruz."

“Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarınız yüksek olur"

Aşı karşıtlarına da tepki gösteren Memişoğlu, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Aşı olmazsanız hastaneye yatma oranlarınız yüksek olur. Aşı olmazsanız ölüm şansınız çok daha fazlalaşıyor. Bugün baktığınız zaman toplumunun yüzde 90’ı aşılanmış ülkelerde pozitif vakalar yükseldiği halde ölümler ve hastaneye yatış oranları inanılmaz azalmış durumda."

