Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'nın risk kategorisinde "mavi" iller arasına geçtiğini belirtti.

Isparta'da ilk doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını aktaran Koca, "Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" ifadesini kullandı.

ISPARTA, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

Koca, Malatya'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını belirterek, bu kentin COVID-19 Risk Haritası'ndaki renginin artık turuncu yerine sarı olduğunu açıkladı.

MALATYA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

Siirt ve Iğdır, turuncu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt ve Iğdır'ın "çok yüksek" risk seviyesinden, "yüksek" risk seviyesine indiğini de söyledi.

Koca, "Siirt ve Iğdır, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" açıklamasında bulundu.