Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih süreci başladı
[Fotoğraf: Getty]
Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere, 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı.
Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.
Etiketler: ÖSYM Sağlık Bakanlığı
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