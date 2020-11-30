Sağlık Bakanlığı 30 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 176 bin 656 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 31 bin 219. Bugünkü hasta sayısı ise 6514 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4485.

Son 24 saatte 188 hasta vefat etti, 4485 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam hasta sayısı 500 bin 865, toplam vefat sayısı 13 bin 746, toplam ağır hasta sayısı 5190, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 404 bin 727 oldu.