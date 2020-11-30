COVID-19 salgını ile mücadelede, sitokin fırtınası, hastalarda günlerce ve haftalarca yıkıcı etkilere ve ölümlere neden oluyor.

TRT Haber yayınına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastaların tanısı konar konmaz verilen antiviral ilaçların kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecinde karşılaşılan sitokin fırtınası nedir? Vücudu ve bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü @trthaber’de yanıtladı. pic.twitter.com/mu0P6YQBpY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Özlü, “Sitokin fırtınası sıkıntılı bir dönem. Maalesef bazı hastalarımız ağır seyir içinde bu döneme girebiliyor. Tanı konar konmaz filyasyon ekiplerinin evlere kadar getirdiği ücretsiz verilen ilaçların kullanılması, hastaları sitokin fırtınası sürecine girmesine engel olabilir. Bu dönemi atlatan hastalarımız da var ancak atlatamayanlar da olabiliyor” dedi.

“Bu sürecin içine giren herkes ölmüyor”

Sitokin fırtınası için “Bağışıklık sisteminin yol açtığı aşırı tepkisel bir cevap” diyen Özlü, her hastanın bu sürece girmediğini, bunun kronik hastalık, yaş, bağışıklık ve ilaç kullanımına göre değiştiğini ifade etti.

Sitokin fırtınası döneminde de etkinliğini göstermiş ilaçların olduğunu belirten Özlü, her hastanın bu süreçte ölmediğine dikkat çekti.

“Hastalığa yakalanmışsak, hemen ilaç tedavisine başlamamız gerek”

Herkes için en önemlisinin hastalığa yakalanmamak olduğunun altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü, “Eğer bir şekilde hastalanmışsak, hemen bize verilen antiviral ilaçları kullanmamız gerekiyor. Tanı alır almaz bazı virüsü öldüren ilaçlar, hastaların evlerine kadar ücretsiz şekilde filyasyon ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Ve belli bir kullanım talimatı var bu ilaçların. Ama maalesef bazı hastalar semptomlarını hafif geçirdiğini söyleyerek, yan etkisi olduğunu düşünerek ilaçları kullanmıyor. Oysa bu antiviral ilaçlar hastalığın başlangıç döneminde henüz tablo ilerlemeden erken evrede etkili oluyor. Bu bakımdan sitokin fırtınasına veya solunum yetmezliği gibi ağır durumlara evrilmeden erken dönemde tavsiye edilen bu ilaçları kullanmakta fayda var. Bu ilaçlar bizlerin kötüleşmesini engelleyecek tedaviler. Hastalar ilaçları kullansın. Yan etkiler çok değil. Sadece bulantı oluyor. O da tolere edilebilir düzeyde” şeklinde konuştu.

“İlk 7 gün hastalar bir şey hissetmeyebilir, bu yanıltmasın”

İlk 7 gün hastaların genelde yıkıcı bir durum hissetmediklerini ifade eden Özlü, “İlk haftalardan sonra bu süreç ortaya çıkıyor. Onun için tanı konduğunda kendinize bakıp aldanmayın. ‘Ben iyiyim, hafif atlatacağım’ diye düşünmeyin. Lütfen verilen ilaçları kullanın” dedi.

Koronavirüs tedavisinde yüzde 100 etkili bir ilacın olmadığını aktaran Özlü, yüzde 10’luk bir etki bile olsa ilaçların kullanılması gerektiğini vurguladı.