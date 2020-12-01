Ege Üniversitesinde (EÜ) "Uyku Devrimi" başlıklı Horizon Projesi kapsamında yapay zeka kullanılarak uyku apnesi olduğu düşünülen hastaların uyku kayıtları incelenecek.

İnceleme sonucu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde yeni değişkenler oluşturulacak ve kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak.

EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde, şimdiye kadar yararlanılan parametrelerin yerine yapay zeka tarafından geliştirilen yeni değişkenlerin kullanılacağını söyledi.

Testler evde yapılabilecek

Yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacağını anlatan Başoğlu, "Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak. Oluşturulan algoritmalarla uyku kayıtları incelenecek ve yaşam kalitesini geliştirecek kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak" dedi.

Özen Kaçmaz Başoğlu, üniversite bünyesindeki uyku laboratuvarının, AB projesi European Sleep Apnea Database (ESADA) çalışmasında da yer aldığını vurguladı.

Her yıl yaklaşık 400 hastaya gece yatırılarak uyku testi yapılan laboratuvarda, 14 senede toplam 5 bin kişiye test uygulandı.