Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Koray Başar, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, ülkemizdeki ve dünyadaki ruh sağlığı sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerin kamuoyu ve politika yapıcıların gündemine taşınması ve farkındalık yaratılması için önemli bir fırsattır" dedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkez'inde, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla ruh sağlığı alanında çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından ortak basın toplantısı yapıldı.

Koray Başar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir tema belirlendiğini ancak geçen hafta meslektaşlarının öldürülmesiyle "sağlıkta şiddet" konusunun bu yılın temasının önüne geçtiğini söyledi.

Başar, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün temasının bu yıl "Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı" olarak belirlendiği söyleyerek, "Gençlik dönemi insan gelişiminin önemli bir evresi olduğu kadar ruh sağlığı açısından çok sayıda riski de beraberinde getiren bir dönemdir" dedi.

Toplumun bütün kesimleri göreve çağırıldı

Gençlere yönelik tedavi ve danışmanlık olanaklarının yetersizliği, bilgisizlik, eksik ya da yanlış yönlendirme gibi nedenlerle problemlerin önemli bir bölümünün tedavi edilmeksizin varlığını sürdürdüğünden bahseden Başar, bu hadiselerin bireylerin ileriki yaşamında da olumsuz etkilere neden olabileceğini vurguladı.

Başar, 10 Ekim 2015 günü Ankara Tren Garı önünde yapılan terör saldırısında, aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu 109 kişinin hayatını kaybettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Toplumsal belleğimizde derin travmatik izler bırakan bu olayda, ruhsal açıdan en çok etkilenenler yine çocuk ve gençler olmuştur. Bu ve benzeri toplumsal olaylar, 'Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı' temasının vurgulamak istediği iyi oluş halinin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir."

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Okan Cem Çırakoğlu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Koray Başar, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü tebrik ederek ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi konusunda toplumun bütün kesimlerini göreve çağırdı.

Kaynak: AA