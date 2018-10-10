Sağlık personeli yatak yaralarını önleyici ürün tasarladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde görevli hemşire Mehmet Sait Aktan, uzun süre yoğun bakımda kalan babasının yanındaki hastalarda oluşan yatak yaralarını görünce, bu sorunu çözmek için YYÜ Teknokent bünyesinde çalışmaya başladı.

Hastaların farklı pozisyonlarda yatabilmesine imkan sağlıyor

Esnaftan temin ettiği süngerlere makineyle bacak, kol, boyun ve sırt bölgelerinde kullanılmak üzere şekil veren Aktan, 5 değişik parçalı tasarımı ile hastaların farklı pozisyonlarda yatabilmelerine imkan sağladı.

Tasarladığı ürünün doktorlarca faydalı bulunması üzerine bunu geliştirmeye karar verdiğini belirten Mehmet Sait Aktan, Teknokent yetkilileriyle görüştükten sonra aldığı destekle projesini daha ileri götürdü.

Süngerlere şekil vermek için CNC cihazı aldığını söyleyen Aktan, şunları anlattı:

"Bilgisayarda tasarladığım süngeri komutla makinede kesiyorum. Bu malzemenin tescili için başvurularımızı yaptık. Buna benzer ama aynı amaca hizmet etmeyen bazı ürünler yurt dışından getiriliyor. O ürünlere de büyük rakamda fiyatlar veriliyor. Bu ürünümüz Türkiye tescilli, yerli ve milli bir ürün olacak. Yatak yaraları nedeniyle tekrar tedavi görmek zorunda kalan hastalarımız bu sıkıntıdan kurtulacak."

"Yatan hastalara büyük kolaylık sağlayacak"

YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş ise otuza yakın firmayla Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttüklerini, nanoteknoloji, kimya, ziraat, veterinerlik, tıbbı malzeme üretimi ve yazılım sektöründe önemli başarılara imza attıklarını, bu çalışmalarla bölgesel kalkınmaya da katkı sağladıklarını aktardı.

Necat Görentaş, "Sosyal sorumluluk bilincine sahip, yıllarca yoğun bakımda çalışıp oradaki hastaların sıkıntılarını, dertlerini kendisine dert edinmiş bir girişimci, hastalara büyük kolaylık sağlayacak ürünler geliştirdi. Bu, yerli ve milli bir ürün. Firmamızın yaptığı ürün inşallah bölgemiz ve Türkiye'deki yatan hastalara büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Kaynak: AA