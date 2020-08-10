Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 62 bin 219 test yapıldı. Bu kapsamda 1193 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam vaka sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, toplam ağır hasta sayısı 603 , hastalarda zatüre oranı %8.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." dedi.