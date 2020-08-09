Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı. Bu kapsamda 1182 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, toplam vaka sayısı 240 bin 804, toplam vefat sayısı 5 bin 844, toplam ağır hasta sayısı 596 , hastalarda zatüre oranı %8.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok." dedi.