Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu salgın sosyal devlet anlayışının da önemini ortaya koydu. Ekonomik güçlerine rağmen kamu düzeni sağlayamayan devletler gördük.

[Fotoğraf: AA]

Muhalefetin sürekli araştırdığın 'gereksiz' dediği sağlık sisteminin önemi görülmüştür. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan kendi asli görevlerinin yapmaya vakit bulamadılar.

Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik.

Can sıkıcı ve utanç verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Hiçbir hastanın tedavisi ihmal etmedik. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok fayda sağladığımız tesislerimizden birisi oldu. Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık. Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki Sağlık Araştırma Tesisleri açılışında konuşuyor. https://t.co/VjwuQos1bL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2020

Maddi imkanı ne olursa olsun bu zorlu süreçte tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık.

Vatandaşlarımıza temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlatmak istiyorum.

[Fotoğraf: AA]

Hastanelerde maalesef yer alanların durumunu görüyorsunuz. Açık plajlar vs. lütfen, bu süreçte bunları bırakalarım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmayalım.

Sağlık çalışanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.