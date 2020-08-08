Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 63 bin 842 test yapıldı. Bu kapsamda 1172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1082 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, toplam vaka sayısı 239 bin 622, toplam vefat sayısı 5 bin 829, toplam ağır hasta sayısı 587 , hastalarda zatüre oranı %8.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 222 bin 656 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." dedi.