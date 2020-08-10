Yerli COVID-19 aşısının takvimi
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Akbulut, her şeyin yolunda gitmesi halinde, 2021 Mart ayında aşıyı piyasaya vermeyi planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmasını yürüten ekibin başındaki isim ayrıntıları TRT Haber ekranlarında açıkladı. Aşı takvimine ilişkin detayları paylaştı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, "22 Mart'ta laboratuvara kapandık. 29 Mayıs'ta 8 adet aşı hazırladık ve hayvan deneylerimize başladık. 8 Temmuz itibarıyla da hayvan çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı" dedi.
Profesör Akbulut, aşı için ilaç firmalarıyla görüştüklerini anlattı. Ekim ayında ilk aşının üretimini planladıklarını belirtti.
Akbulut, "Üretim için TÜBİTAK Başkanlığımızın önderliğinde Türkiye'deki ilaç firmalarımız görüşüyoruz. Ekim ayında ilk aşımızın fabrika üretimini tamamlayıp insan çalışmasına başlamayı planlıyoruz" dedi.