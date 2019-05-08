Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"ü yılın 4 ayında 15 bin 457 kişi ziyaret etti.

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin Yürüyen Köşk'e ilgi gösterdiği belirtildi.

Yürüyen Köşk'ü nisan ayı sonu itibarıyla 15 bin 457 kişinin ziyaret ettiği duyurulan açıklamada, köşkü ocak ayında 3 bin 428, şubatta 2 bin 153, martta 4 bin 263 ve nisanda ise 5 bin 613 vatandaşın gezdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, amaçlarının daha çok ziyaretçi çekebilmek olduğunu ifade etti.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını belirten Salman, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl ziyaretçi sayılarında gözle görülür bir artış var. Bunda yapmış olduğumuz çalışmaların ve tanıtımların önemi oldukça fazla. Bu ziyaretçi sayıları bir yıla yayıldığında az görülebilir ama şunu da unutmamak gerekir ki adı köşk olan bu mütevazı evi aynı anda 7-8 ziyaretçi gezebilmektedir. Bir seferde bu kadar az ziyaretçinin gezebildiği köşkün her yıl artan ziyaretçi rakamlarını göz önünde bulundurursak yapmış olduğumuz tanıtım çalışmalarının meyvelerini alıyoruz demektir. Amacımız geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de Yürüyen Köşk'ün tanımını en iyi şekilde yaparak bu ziyaretçi sayılarını maksimum seviyelere getirmektir."

Yürüyen Köşk'ü, 2018 yılında 53 bin kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA