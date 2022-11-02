Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle sezonun en iddialı projelerinden olan TRT 1’in yeni yapımı “Yürek Çıkmazı”, ilk bölümüyle dün akşam ekran yolcuğuna başladı.

İstanbul’da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ziyad Varol, Mustafa Malkoç ve Ömer Faruk Tanrıverdi ile TRT yöneticileri, yapım ekibi, yönetmen Serdar Gözelekli, başrol oyuncuları Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta katıldı.

"Reytinglerde birinciyiz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 1 ekranlarının yeni dizisi "Yürek Çıkmazı"nın ilk bölümünde dizi ekibine düzenlenen organizasyona ev sahipliği yaptı. Sobacı, TRT’nin başarısını vurguladı:

“2021-2022 yılını TRT 1 olarak reytinglerde birinci sırada tamamladık. Bu sezona baktığımızda Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat dizilerimiz yayınlandıkları gün, gün birinciliğini elde ediyorlar. Dolayısıyla biz yeni dizimizin de aynı başarıları elde edeceğinden eminiz. Dizimiz toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti yüksek olduğu konulara odaklanıyor. Şiddetin özellikle de aile içi şiddetin yarattığı tahribatlara odaklanan bir proje”

Yeni dizimiz #YürekÇıkmazı’nın ilk bölümünü oyuncularımız, set ekibimiz ve misafirlerimizle birlikte izledik. Dizimiz şiddet ayazının iç yakıcı ve kalıcı yaralarına ayna oluyor. Diliyorum ki toplumsal farkındalığa, sevginin, saygının ve değer vermenin idrakine vesile olsun. @trt1 pic.twitter.com/4ySG6uVtkt — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 1, 2022

"Derdimiz farkındalık oluşturmak"

TRT Genel Müdürü, Yürek Çıkmazı dizisinin amacını anlattı:

"Derdimiz, tabiri caizse şiddetin ayazında kalmış; bu yetişkin olabilir, çocuklar olabilir, her türlü ferdin o şiddetten aldığı kalıcı yaralara ayna tutmak ve o yaraların yenilenmemesi için bir farkındalık oluşturmak"

Sobacı, dizinin aile yapısıyla ilgili mesajlar vereceğini söyledi:

"Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak da babaların, ebeveynlerin, evlatların her türlü sevgisini doyasıya gösterdiği, evin, tabiri caizse bir cennet parçasına dönüştüğü bir aile ortamının, ikliminin yeşermesine katkı sunmak için bu projeye imza atmak istedik”

Dizinin oyuncuları da projeye inançlarını anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Oyuncu Ayça Bingöl diziye dair duygularını ifade ederek, “Cennet, öldükten sonra bıraktığı o mektup ve o mektubun açtığı yol ile birlikte aslında belki 38 yıl boyunca yapamadığı şeyi çocuklarını gerçek anlamda değiştirip, dönüştürüp, büyütüp tekrar doğurmayı gösterecek bize,” şeklinde konuştu.

İrem Helvacıoğlu ise “Bir kadının sesi olmak gerçekten gurur verici bir şey. Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanan bir şey olduğu için ve ülkemizde de yaşanan bir durum olduğu için bunu bir kadın olarak kelimelere dökmek çok zor” dedi.

Oyuncular, dizinin ortaya koyacağı etkiye dikkati çekti. Mesut Akusta, “Dizimizin amacı sosyal sorumluluk projesi gibidir. Kadına ve çocuğa şiddete hayır,” sözlerini aktardı.

Alp Navruz da yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlattıklarını ifade ederek, seyircilere de izlediklerinde aynı etkiyi vermeyi umduklarını dile getirdi.

Dizi, şiddet mağduru bir annenin ölümünden sonra çıkan mektubuyla başlıyor. TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı, her salı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.