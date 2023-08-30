Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 30.08.2023 18:51

Yunus Emre Enstitüsü, Afrin'de Türk Kültür Merkezi açtı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde Türk Kültür Merkezi açtı.

Yunus Emre Enstitüsü, Afrin'de Türk Kültür Merkezi açtı
[Fotograf: AA]

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de kültür merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Abdullah Kutanmış Yalçın, eski Refah Partisi Milletvekili Mehmet Sılay, YEE Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Afrin Yerel Meclis üyesi Azad Osman ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış etkinliğinde türküler seslendirilirken, halk oyunları ekibi de sahne aldı.

YEE Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Çıtak, Afrin'de kültür merkezinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Afrin'de Türk Kültür Merkezi açtı

Kültür merkezinin önemine dikkati çeken Çıtak, "Türkçe dili ile eğitim, kültür, resim, müzik, hat, tiyatro, mozaik gibi birçok sanat alanında çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Merkezin tüm Afrinli gençlerin yuvası konumunda hizmet vereceğini belirten Çıtak, "Gençlerimiz, atalarına layık olacak şekilde ahlaklı, edepli, üretken ve Afrin'e bir şeyler vermeye çalışan gençler olarak yetişecekler." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Çınar da YEE'nin Suriye'nin kuzeyindeki Azez, Bab ve Cerablus ilçelerinde de kültür merkezlerinin bulunduğunu anımsatarak, "Bu merkezler, çocuklara ve yetişkinlere İslam kültürü ve medeniyeti konusunda eğitim vererek önemli rol alıyor." dedi.

ETİKETLER
Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
Dünyanın en pahalı peyniri rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:16
Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak
20:15
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez TRT'de
19:31
Bakan Kacır: TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi niteliğinde bir platform
18:58
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı'nı ağırladı
18:54
Kamyonetle ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirler sayesinde piyasa dengeye kavuşacak
Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin mezarı başında anıldı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin mezarı başında anıldı
FOTO FOKUS
Gebelikte tetanos aşısı neden önemli?
Gebelikte tetanos aşısı neden önemli?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ