Yunus Emre Enstitüsü, Afrin'de Türk Kültür Merkezi açtı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de kültür merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Abdullah Kutanmış Yalçın, eski Refah Partisi Milletvekili Mehmet Sılay, YEE Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Afrin Yerel Meclis üyesi Azad Osman ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış etkinliğinde türküler seslendirilirken, halk oyunları ekibi de sahne aldı.

YEE Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Çıtak, Afrin'de kültür merkezinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Kültür merkezinin önemine dikkati çeken Çıtak, "Türkçe dili ile eğitim, kültür, resim, müzik, hat, tiyatro, mozaik gibi birçok sanat alanında çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Merkezin tüm Afrinli gençlerin yuvası konumunda hizmet vereceğini belirten Çıtak, "Gençlerimiz, atalarına layık olacak şekilde ahlaklı, edepli, üretken ve Afrin'e bir şeyler vermeye çalışan gençler olarak yetişecekler." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Çınar da YEE'nin Suriye'nin kuzeyindeki Azez, Bab ve Cerablus ilçelerinde de kültür merkezlerinin bulunduğunu anımsatarak, "Bu merkezler, çocuklara ve yetişkinlere İslam kültürü ve medeniyeti konusunda eğitim vererek önemli rol alıyor." dedi.