Fethiye Kalesi kazısında tiyatro ve yol ortaya çıkarıldı

Fethiye'deki Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğiyle 2 yıl önce başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda tiyatro ile kalenin iç kısmına ulaşımı sağlayan yol ortaya çıkarıldı.

Fethiye Körfezi ile ilçe manzarasına sahip kalenin ilerleyen yıllarda turizme kazandırılması hedefleniyor.

Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu ​​​​​​​Prof. Dr. Kadir Pektaş, ilçenin içinde bulunan ve kısmen kötü durumda olan kalede iki yıldır kazı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çalışmalar sırasında geçen yıl bölgedeki tiyatronun tespit edildiğini hatırlatan Pektaş, "Telmessos'ta bilinen ikinci tiyatro olma ihtimali çok yüksek. Ana kayaya oyulmuş durumuyla nadir tiyatrolardan bir tanesi ve yaklaşık 500 kişilik. Kalenin üst tarafındaki çalışmalarda çok güzel sonuçlar elde ettik. Doğu taraftaki burçlardan birinde iç kaleye doğru devam eden bölümde, mekanlara girişi sağlayan ana kayaya oyulmuş daha sonra Menteşe ve Osmanlı döneminde düzenlenmiş bir yol ortaya çıktı. Hala da buradaki çalışmalar sürüyor." dedi.

Pektaş, çalışmalar sırasında çoğunluğu Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gümüş sikkeler bulunduğunu, bu parçaların tarihleme için kendilerine kaynak olduğunu kaydetti.

Kaledeki çalışmaların ekim sonuna kadar süreceğini belirten Pektaş, "Üst kısımda daha çok erken Osmanlı döneminde ait veriler ortaya çıkarken aşağı kısımda Helenistik ve Roma dönemi kalıntılar elimize geçti. Ortaya çıkarılan yolun kazısının tamamlanmasıyla surların orta çıkarılması hedeflenmekte. Burası savunma yapısı farklı dönemlere, ihtiyaçlara göre şekilleniş duvar ve burçlardan meydana geliyor" diye konuştu.

Pektaş, bir yandan kalede bulunan Grekçe yazıtların okunduğunu, diğer yandan kazı çalışmasının devam ettiğini dile getirdi.

"Çok güzel manzarası var"

Ortaya çıkarılan tiyatronun ana kayaya yaslandığını ve oturma basamaklarının doğrudan Fethiye Körfezi'ne baktığını anlatan Pektaş, "Çok güzel bir manzarası var. Sahne denizin bulunduğu noktada. İnsanlar oturup seyrettiğinde manzarayla beraber sahneyi de takip edebiliyor. Dolayısıyla bulunduğu alana hakim çok güzel manzara sunan bir noktada. Çalışmalar büyük orada tamamlandığında önümüzdeki yılarda yapılacak restorasyon çalışmasıyla Fethiye, kullanım amaçlı ikinci bir tiyatroya da kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.