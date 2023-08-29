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Kültür-Sanat
AA 29.08.2023 15:33

Altyapı çalışması sırasında kabartma heykel bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında bulunan kabartma heykel koruma altına alındı.

Altyapı çalışması sırasında kabartma heykel bulundu
[Fotograf: İHA]

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu, İlçe Kültür ve Müze Müdürlüğü korumasındaki St. Jean Kilisesi'ni ziyaret ederek tarihi buluntu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Öküzcüoğlu, altyapı çalışmaları sırasında belediye ekiplerinin başı eksik bir kabartma heykel bulduğunu aktardı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eserin korumaya alındığını belirten Öküzcüoğlu, tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Öküzcüoğlu, güneş tanrıçasını simgelediği tahmin edilen esere ilişkin arkeologların incelemeyi sürdürdüğü bilgisini verdi.

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