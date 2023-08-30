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Dünya
Independent 30.08.2023 09:32

Dünyanın en pahalı peyniri rekoru kırıldı

En pahalı peynirde dünya rekoru İspanya'da kırıldı. 2,2 kiloluk peynir 30 bin euroya satıldı.

Dünyanın en pahalı peyniri rekoru kırıldı

Kuzey İspanya'nın cabrales mavi peynirinin 2,2 kg'lık bir parçası açık artırmada 30 bin euro karşılığında satıldı.

Böylece peynir dünyanın en pahalı peyniri unvanını kazandı.

Peyniri yapan Guillermo Pendas, İspanya'nın devlet haber ajansı EFE'ye  "İyi bir peynirimiz olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda kazanmanın da çok zor olduğunu biliyorduk" dedi.

Los Puertos fabrikasının sahibi Pendas'ın annesi Rosa Vada, peynirin bin 400 metre yükseklikteki bir mağarada 7 derece sıcaklıkta olgunlaştırıldığını ve burada "en az sekiz ay" kaldığını söyledi.

Peynir, Asturias'taki El Llagar de Colloto'nun sahibi olan restoran sahibi Iván Suárez'e satıldı.

Cabrales'in normal fiyatı kilo başına 35 ila 40 euro arasında.

Peynir çiğ inek sütü veya inek, koyun ve keçi sütü karışımı kullanılarak yapılıyor ve Picos de Europa milli parkındaki Cabrales bölgesindeki mağaralarda olgunlaştırılıyor.

Olgunlaşmış peynirler mağaralardan yürüyerek dağdan aşağı indirilir.

Suarez'in de satın aldığı peynirin önceki Guinness Dünya Rekoru fiyatı 2019'da 20.500 euro olarak belirlenmişti. 

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