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Türkiye
TRT Haber 28.04.2024 19:02

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara Valiliği yarın kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

Ankara için sağanak uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, 29.04.2024 Pazartesi günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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