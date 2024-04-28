Samsun'da başıboş köpek dehşeti: 12 buzağı ve 1 oğlak telef oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, daha önce 12 buzağıyı telef eden başıboş köpekler, bu kez Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir başka ahırdaki hayvanlara saldırdı.

Sabah saatlerinde ahıra giden Boz ailesi, 16 süt buzağısından 12’sinin ve 1 oğlağın telef olduğunu gördü.

Besici İrfan Boz, "Maalesef 12 tane buzağımız telef olmuş, şok olduk zaten görünce, bunlar daha bebek, bunlar daha yavru. Bunlar bizim milli servetimiz. Köpekler sadece hayvanlara değil insanlara da saldırıyor. Sabah hanım çöpleri dökerken bu köpekler benim hanıma da saldırıyor, çöpü dökemeden eve geri kaçıyor" dedi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, hayvanların başıboş köpeklerce telef edildiği resmi olarak da kayıt altına alındı.