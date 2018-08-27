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Yozgat Antik Roma Hamamı'nın ışıklandırılmış gece görüntüsü

Yozgat Sarıkaya'da bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Antik Roma Hamamı, ışıklandırılmış gece görüntüsüyle ilgi çekiyor.

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Yozgat Antik Roma Hamamının ışıklandırılmış gece görüntüsü

Etrafında kazı çalışmaları süren, Yozgat'ta halk arasında "Kral Kızı" da denilen Antik Roma Hamamı (Basilica Therma), ışıklandırılmış gece görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, hamamın dünyaya tanıtılması için çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirtti.

Yapılan kazılarda bölgede büyük bir topluluğun yaşadığını anladıklarını vurgulayan Yurtnaç, "Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, burada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım" dedi.

"Tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz"

Yurtnaç, Roma Hamamı'nın bir örneğinin de İngiltere'de bulunduğunu ve oraya ücretle girildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Oraya senelik 1 milyon turist geliyor. Bizim buraya ne kadar turist geliyor? Hiç önemsenmeyecek sayıda. Bizim amacımız Roma Hamamı'nı Dünya Miras Listesi'ne aldırmak. Diğer taraftan da Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın ekonomisine katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Gündüz çok güzel görüntüye sahip Roma Hamamı'nın gece de ayrı bir güzelliği ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız gelip burada fotoğraf çektiriyor. Buranın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, UNESCO, sarıkaya, kral kızı, dünya miras listesi, Antik Roma Hamamı
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