Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yönetmen Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı
Hayata veda eden, Yeşilçam'ın önemli yönetmenlerinden Mehmet Dinler, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çektiği 'Cilalı İbo' filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist Mehmet Dinler, 93 yaşında vefat etti.
Dinler için, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene, yönetmenin kızları Ayşe Nil Dinler, Fatoş Dinler, yönetmen Yılmaz Atadeniz, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Mehmet Dinler'in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Dinler'e, 48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmişti.
Etiketler: Sinema
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