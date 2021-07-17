Tüm zamanların en büyük mimarı Mimar Sinan, ölümünün 433. yılında da geride bıraktığı şaheserleri ve mesleki dehasıyla anılıyor.

Mimar Sinan’ın 350’den fazla eserde imzası var. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Edirne Selimiye Camii, O`nun ustalık eseri. Koca Sinan asırlık ömrüne 81 cami, 51 mescit, 46 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 14 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 8 köprü, 19 kervansaray, 33 saray, 7 mahzen, 42 hamam sığdırdı.

[(Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu)]

Şemsi Ahmet Paşa Camii de küçük ama özellikleri ve konumu ile Mimar Sinan tarafından inşa edilen özel yapılardan.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Üsküdar’da Boğaz kıyısındaki Şemsipaşa Camii’nin özelliği, üzerine kuş konmayacak şekilde inşaa edilmiş olması ve bu durumun 441 yıldır hiç değişmemesi.

Şemsi Ahmet Paşa, Koca Sinan’dan bir cami yapmasını ancak bu caminin kubbesinin kuşlar tarafından kirletilmemesini ister.

[(Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu)]

Mimar Sinan, kentte etkili olan kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği, dalgaların dövdüğü kıyıda oluşan titreşimden kuşların rahatsız olduklarını gözlemler ve hala dimdik ayaktaki caminin yerini böylelikle tespit eder.

Kesme taştan kare planlı camiyi Mimar Sinan 1580 yılında tamamladı. Ancak caminin yapılmasını isteyen Şemsi Paşa son halini göremeden öldü ve adının verildiği caminin avlusuna defnedildi.

441 yıllık eser halk arasında ‘Kuşkonmaz Camii’ olarak biliniyor. Binlerce insan Üsküdar’a gelip çıplak gözle kuşların camiye konma çabasını ve Mimar Sinan`ın dehasını hayranlıkla izliyor.