Türkoloji'nin asırlık çınarı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 5 Temmuz 1921 yılında Nevşehir’de doğdu.

1944 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini (DTCF) bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede ilmi yardımcılığa atanan Korkmaz, 1948 yılında Türk dili asistanlığı görevine başladı.

1957’de doçent, 1964 yılında “Nevşehir ve Yöresi Ağızları” çalışmasıyla profesör oldu ve yurt dışındaki üniversitelerde de bir süre çalıştı.

Yaştan dolayı emekli oldu

Fakülte öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1958-1960, 1966-1968, 1972-1974 yılları arasında DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği'nde, 1974-1978 arasında Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği'nde bulundu.

[Prof. Dr. Zeynep Korkmaz]

1981-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanlığı ve Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) çeşitli görevlerde bulunan Korkmaz, 1988 yılının sonlarında yaştan dolayı emekli oldu.

Zeynep Korkmaz 100'üncü yaşını kutluyor

Zeynep Korkmaz'ın ömrünün çoğu zamanı Türk Dil Kurumunda geçti. Korkmaz 1940'lı yıllardan itibaren TDK'da kurum üyeliği yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 100’üncü yaşını kutlayan Zeynep Korkmaz, TRT Haber’in sorularını yanıtlandırdı.

"Dil yoksa insanın taştan farkı yok"

“Türkçeyle Yaşamak” nasıl bir duygu?

Türkçeyle yaşamak çok derin bir duygu. Çünkü dil; bir milletin varlığı, tarihi, kültürü, maddi ve manevi değerlerinin toplamı demek. Bu nedenle Türk diliyle yaşamak çok muazzam bir şey.

Dil yoksa insanın taştan farkı yok. Ama dil her şeye can verir. Dil, bir milletin en eski tarihinden tutun da bugüne kadarki gelişmesini bütün eserlerle, temsilcileriyle ortaya döken bir varlık.

20’den fazla kitabınız ve 300’ün üzerinde makaleniz var. Çalışmalarınızdan sizi en çok hangisi etkiledi?

Çalışmalarımın hepsi benim için önemli. Çünkü bir yerde bir eksiklik varsa onun tamamlanması gerekiyor ve bu benim meslek anlayışım.

23 kitabım ve 300’ün üzerinde makalem yayımlandı. Bunların her birinde çok önemli konulara temas edildi. ‘Bu konular benim açımdan neden önemli?’ diye sorulacak olursa; Çünkü hepsi birbirini tamamlar nitelikte. En sonunda da hepsi, Türk kültürüne bir değer ortaya koyuyor. Bir milletin, kültürün, toplumun varlığı ve değerin ortaya konması ancak dil ile mümkün.

Gençler dillerini iyi öğrensinler

Gençlere Türkçeyle ilgili neler tavsiye edersiniz?

Gençlere öncelikle tavsiyem, dillerini iyi öğrensinler.

İkinci tavsiyem ise, hangi alanı temsil ediyorlarsa o alana ilmi değerler açısından kıymet versinler ve derinlemesine insinler. Ortaya koydukları çalışmalarla Türkçeye değerli bir katkı yapmış olsunlar. Bir çalışmanın önemli olması, katkı sağlamasıdır. Katkısız hiçbir şey olmaz. Bir yığın lafı et, ortaya koy sonra bir bakarsın ortada hiçbir şey kalmamış.

Çalışma; bir milletin diline, tarihine, kültürüne, geçmişine ve her şeyine katkısı varsa o zaman çok değerli olur.

[Prof. Dr. Zeynep Korkmaz 100'üncü yaşını kutluyor.]

Hocanın eserleri

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın bazı eserleri:

Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, Türk Dili Üzerine Araştırmalar (4 cilt), Dil bilgisi Terimleri Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Marzuban-name Tercümesi…