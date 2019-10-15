"Sezercik Aslan Parçası", "Ayşecik" ve "Yetim Ömer" gibi filmlerle Türk sinemasında çocuk yıldızlar dönemini başlatan Yeşilçam'ın başarılı yönetmenlerinden Memduh Ün, vefatının 4. yılında yad ediliyor.

[Grafik: AA]

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, Arif Memduh Ün, polis Mustafa Ün ile Makbule Ün'ün çocuğu olarak 14 Mart 1920'de İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1938'de girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden üçüncü sınıfta ayrılan Ün, futbola ilgisi dolayısıyla, 1940 -1942 arasında BJK Beşiktaş'ta, 1941'in yaz mevsiminde Ankara Demirspor'da oynadı.

Askerliğini 1946'da Ankara'da tamamlayan Ün, ardından İstanbulspor ve İETT futbol takımlarında antrenmanlara katıldı. Aynı dönemde Eskişehir Şeker Fabrikası, TCDD ve Elektrik İdaresinde memurluk yaptı.

Memduh Ün, yapımcı Hürrem Erman'ın teklifi sonucu 1947'de rol aldığı "Damga" filmiyle sinemaya giriş yaptı.

1951'de Hayat Acıları filmlerinde yer aldıktan sonra Arşavir Alyanak ile Yakut Film'i kurarak yapımcılığa, 1954'te "Yetim Yavrular" ile yönetmenliğe başlayan Ün, bu iki uğraşısının yanı sıra si­nema oyunculuğunu da sürdürdü.

Yakut Film ve başka şirketlerin filmlerinde oyunculuk yapmaya devam eden Ün'ün, ilk yönetmenlik deneyimi "Düşman Aşıklar" filmi beklediği ilgiyi görmedi.

1955'te "Yetim Yavrular" ile başarıyı yakalayan Ün, 1959'a kadar çoğunda Muhterem Nur'un başrol oynadığı koyu melodram filmler yapmaya devam etti.

Başarılı yapımcı, 1958'de yapay bir duygusallık motifi içinde, da­yanışma, karşılıklı sevgi ve gerçekleşmesi olanaksız iyimserlikleri bir arada, büyük kentin küçük insanları çevresinde işleyen "Üç Arkadaş" filmini yaptı.

Filmin ardından büyük bir üne kavuşan yönetmen, 1960'ta Kurtuluş Savaşı'nı konu alan "Ateşten Damla", 1961'de duygusallığı bu kez küçük çocuk mo­tifinde tekrarlayan "Ayşecik" filmini yaptı.

"Ayşecik" filmiyle çocuk yıldızlar dönemini başlatan usta yönetmen, bu başarısının ardından Arşavir Alyanak ile Yakut Film'de olan ortaklığına son vererek Uğur Film'i kurdu.

Ün, 1961'de Edmund Morris'in "Tahta Çanak­lar" adlı piyesinden yola çıkarak "Kırık Çanaklar"ı çekti.

Gerçek hayattaki kişileri beyazperdeye olduğu gibi yansıtması ve iki ayrı kuşağın dayanışmasını melodram ögelerinden arınmış olarak ele alması, Kırık Çanaklar’ı hem Ün'ün, hem de Türk sinemasının başarılı yapıtları arasına kattı.

1963'ten sonra Ün, yapımcılık ve yönetmenlik gereğince ticari amaç güden melodramlar, güldürüler, polisiyeler ve yabancı kaynaklı filim, roman, piyes uyarlamaları yaptı.

1994'ten itibaren ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde uygulamalı montaj dersleri verdi.

Ayhan Işık ile polisiye ve komedi filmleri yapan Ün, Fatma Girik ile güçlü kadın tipleri üzerinden filmlere imza attı.

Filmleriyle "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" gibi ödüllere layık görülen Ün, yerli ve yabancı uyarlamalara yönelerek Orhan Kemal, Kerime Nadir, Graham Green, William Irish, Peride Celal gibi isimlerin eserlerini sinemaya uyarladı.

Memduh Ün, 1961'de Türk Filmleri Yarışması’nda "Kırık Çanaklar" filmiyle, 1966'da 3. Antalya Film Festivali’nde Namusum İçin" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödüllerini kazandı. 1990'da çektiği "Bütün Kapılar Kapalıydı" filmiyle Antalya Film Festivali’nde en iyi kurgu dalında aldığı ödülle birlikte jüri özel ödülünün de sahibi oldu. 1998 Antalya Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Yapımcı olarak 2005'e kadar 124 yönetmen olarak 72 filme imza atan Ün, oyuncu olarak ise 48 filmde rol aldı.

Memduh Ün 16 Ekim 2015'te 95 yaşındayken Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncu Olarak "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası" ve "Damga" gibi filmlerde rol alan sanatçının yönetmenlik yaptığı filmlerden bazıları şöyle:

Yetim Yavrular - 1955

Ana Hasreti - 1956

Yetim Ömer - 1957

Üç Arkadaş - 1958

Ayşecik - 1960

Kısmetin En Güzeli - 1962

Üç Tekerlekli Bisiklet - 1962

Belalı Torun - 1962

Güneş Doğmasın - 1961

Akasyalar Açarken - 1962

Yavaş Gel Güzelim - 1963

Ağaçlar Ayakta Ölür - 1964

Yıldız Tepe - 1965

Fakir Çocuklar - 1966

Yaprak Dökümü - 1967

İnsanlar Yaşadıkça - 1969

Sezercik Aslan Parçası - 1972

Ağrı Dağı Efsanesi - 1975

Cevriyem - 1978

Kanlı Nigar - 1981

Garip - 1986

Gün Ortasında Karanlık - 1990

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005

Kaynak: AA