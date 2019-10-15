Yeşilçam'da çocuk yıldız dönemini başlatan yönetmen: Memduh Ün15 Ekim 2019 Salı 17:43 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 17:46
Yönetmenlik yaptığı "Üç Arkadaş", "Garip", "Cevriyem", "Sezercik Aslan Parçası" ve "Ayşecik" gibi filmlerle tanınan Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden Memduh Ün, kariyeri boyunca, yapımcı olarak 124, yönetmen olarak 72, oyuncu olarak ise 48 filmde ye
"Sezercik Aslan Parçası", "Ayşecik" ve "Yetim Ömer" gibi filmlerle Türk sinemasında çocuk yıldızlar dönemini başlatan Yeşilçam'ın başarılı yönetmenlerinden Memduh Ün, vefatının 4. yılında yad ediliyor.
Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, Arif Memduh Ün, polis Mustafa Ün ile Makbule Ün'ün çocuğu olarak 14 Mart 1920'de İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.
Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1938'de girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden üçüncü sınıfta ayrılan Ün, futbola ilgisi dolayısıyla, 1940 -1942 arasında BJK Beşiktaş'ta, 1941'in yaz mevsiminde Ankara Demirspor'da oynadı.
Askerliğini 1946'da Ankara'da tamamlayan Ün, ardından İstanbulspor ve İETT futbol takımlarında antrenmanlara katıldı. Aynı dönemde Eskişehir Şeker Fabrikası, TCDD ve Elektrik İdaresinde memurluk yaptı.
Memduh Ün, yapımcı Hürrem Erman'ın teklifi sonucu 1947'de rol aldığı "Damga" filmiyle sinemaya giriş yaptı.
1951'de Hayat Acıları filmlerinde yer aldıktan sonra Arşavir Alyanak ile Yakut Film'i kurarak yapımcılığa, 1954'te "Yetim Yavrular" ile yönetmenliğe başlayan Ün, bu iki uğraşısının yanı sıra sinema oyunculuğunu da sürdürdü.
Yakut Film ve başka şirketlerin filmlerinde oyunculuk yapmaya devam eden Ün'ün, ilk yönetmenlik deneyimi "Düşman Aşıklar" filmi beklediği ilgiyi görmedi.
1955'te "Yetim Yavrular" ile başarıyı yakalayan Ün, 1959'a kadar çoğunda Muhterem Nur'un başrol oynadığı koyu melodram filmler yapmaya devam etti.
Başarılı yapımcı, 1958'de yapay bir duygusallık motifi içinde, dayanışma, karşılıklı sevgi ve gerçekleşmesi olanaksız iyimserlikleri bir arada, büyük kentin küçük insanları çevresinde işleyen "Üç Arkadaş" filmini yaptı.
Filmin ardından büyük bir üne kavuşan yönetmen, 1960'ta Kurtuluş Savaşı'nı konu alan "Ateşten Damla", 1961'de duygusallığı bu kez küçük çocuk motifinde tekrarlayan "Ayşecik" filmini yaptı.
"Ayşecik" filmiyle çocuk yıldızlar dönemini başlatan usta yönetmen, bu başarısının ardından Arşavir Alyanak ile Yakut Film'de olan ortaklığına son vererek Uğur Film'i kurdu.
Ün, 1961'de Edmund Morris'in "Tahta Çanaklar" adlı piyesinden yola çıkarak "Kırık Çanaklar"ı çekti.
Gerçek hayattaki kişileri beyazperdeye olduğu gibi yansıtması ve iki ayrı kuşağın dayanışmasını melodram ögelerinden arınmış olarak ele alması, Kırık Çanaklar’ı hem Ün'ün, hem de Türk sinemasının başarılı yapıtları arasına kattı.
1963'ten sonra Ün, yapımcılık ve yönetmenlik gereğince ticari amaç güden melodramlar, güldürüler, polisiyeler ve yabancı kaynaklı filim, roman, piyes uyarlamaları yaptı.
1994'ten itibaren ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde uygulamalı montaj dersleri verdi.
Ayhan Işık ile polisiye ve komedi filmleri yapan Ün, Fatma Girik ile güçlü kadın tipleri üzerinden filmlere imza attı.
Filmleriyle "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" gibi ödüllere layık görülen Ün, yerli ve yabancı uyarlamalara yönelerek Orhan Kemal, Kerime Nadir, Graham Green, William Irish, Peride Celal gibi isimlerin eserlerini sinemaya uyarladı.
Memduh Ün, 1961'de Türk Filmleri Yarışması’nda "Kırık Çanaklar" filmiyle, 1966'da 3. Antalya Film Festivali’nde Namusum İçin" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödüllerini kazandı. 1990'da çektiği "Bütün Kapılar Kapalıydı" filmiyle Antalya Film Festivali’nde en iyi kurgu dalında aldığı ödülle birlikte jüri özel ödülünün de sahibi oldu. 1998 Antalya Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.
Yapımcı olarak 2005'e kadar 124 yönetmen olarak 72 filme imza atan Ün, oyuncu olarak ise 48 filmde rol aldı.
Memduh Ün 16 Ekim 2015'te 95 yaşındayken Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Oyuncu Olarak "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası" ve "Damga" gibi filmlerde rol alan sanatçının yönetmenlik yaptığı filmlerden bazıları şöyle:
Yetim Yavrular - 1955
Ana Hasreti - 1956
Yetim Ömer - 1957
Üç Arkadaş - 1958
Ayşecik - 1960
Kısmetin En Güzeli - 1962
Üç Tekerlekli Bisiklet - 1962
Belalı Torun - 1962
Güneş Doğmasın - 1961
Akasyalar Açarken - 1962
Yavaş Gel Güzelim - 1963
Ağaçlar Ayakta Ölür - 1964
Yıldız Tepe - 1965
Fakir Çocuklar - 1966
Yaprak Dökümü - 1967
İnsanlar Yaşadıkça - 1969
Sezercik Aslan Parçası - 1972
Ağrı Dağı Efsanesi - 1975
Cevriyem - 1978
Kanlı Nigar - 1981
Garip - 1986
Gün Ortasında Karanlık - 1990
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005
Kaynak: AA