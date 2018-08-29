Yaptıkları şapka temalı eserleri müzeye hediye edecekler

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla şapka resmi ve 3 boyutlu seramik şapkalar yapan iki kız kardeş, şapkaları Şapka Müzesi'ne hediye edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği karma sergiye, Hüsna ve kardeşi Güler Dişbudak da yaptıkları eserlerle katıldı. İki kız kardeş, şapka temalı resimler ve seramik şapkaları Şapka Müzesi'ne hediye etme kararı aldı.

Seramik ve heykel sanatçısı Hüsna Dişbudak, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'ya gittiklerini söyledi.

Etkinliğe davet edildiğinde çok heyecanlandığından bahseden Dişbudak, "Seramikten şapkalar yapmaya karar verdim. Yaklaşık 1 ayda 7 şapka yaptım. Bunların içinde 8 köşeli kasketler, modern şapkalar da var. Gündelik yaşamda kadın ve erkeklerin kullandığı şapka modelleri bunlar" dedi.

Şapkalarda yerel kültüre yer verdiğini anlatan Dişbudak, "Şapkaların bazılarının üzerine Kastamonu denildiğinde akla gelen Taşköprü sarımsağını üç boyutlu olarak işledim. Yöreye ait ürünlerin de şapkalarda yer almasını istedim" diye konuştu.

Güler Dişbudak ise, "Kastamonu Valiliğince projeye davet edilince burada olmak istedim. Bugün için yaptığım 4 resimle programa katıldım" ifadelerini kullandı.

Resimlerinde şapkalara yer verdiğini aktaran Dişbudak, "Resimlerimde Kastamonu evlerinin yanı sıra şapkaları kullandım. Karma teknikle yaptığım resimler Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişini anlatan sembolik çalışmalar" dedi.

Kaynak: AA