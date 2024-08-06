Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 06.08.2024 11:49

Yapay zeka yorumuyla Mevlânâ: Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi Debrecen'de

2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle düzenlenen Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları (Rumi Dreams)" adlı sergisi Macaristan’ın Debrecen şehrindeki MODEM Modern ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergileniyor.

Yapay zeka yorumuyla Mevlânâ: Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi Debrecen'de

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Rumi Rüyaları” sergisi  Mevlana’nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı bir ışık ve hareket gösterisiyle yansıtıyor.  

İzleyiciye hareket, ışık, renk ve ses aracılığıyla ulaşan söz konusu dijital enstalasyon, Mevlana’nın “gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması” fikrini işliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geniş bir Mesnevi külliyatının ve tasavvuf müziği kayıtlarının günümüz bilgisayar teknolojileriyle yorumlanmasıyla oluşturulan dijital sergi 3 Ağustos’ta ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin 3 Ağustos’taki açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol’un eserini 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Karanis Ekşioğlu ayrıca, küresel firmaların Macaristan’ın Debrecen bölgesindeki dev yatırımlarını hayata geçiren Yapı Merkezi ve Synergy inşaat şirketlerine de sergiye sağladıkları destek için teşekkür etti.

Yapay zeka yorumuyla Mevlânâ: Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi Debrecen'de

Debrecen Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı István Puskás ve MODEM Direktörü Kata Vizi ise, Kültür Yılı çerçevesinde modern Türk sanatının Debrecen’de sergilenmesi imkanına kavuştukları için müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

Açılış törenin ardından dijital sanat küratörü Viola Lukács’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, üç boyutlu video haritalama sanatçısı Zsolt Bordos László ve imaj yaratıcısı fütürist Ferenc Kömlődi “Rumi Rüyaları” sergisine dair izlenimlerini konuklarla paylaştılar.

Yapay zeka yorumuyla Mevlânâ: Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi Debrecen'de

3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık

Açılış etkinliklerine çok sayıda üst düzey bürokrat, kordiplomatik mensupları, yerel yöneticiler ile kültür, sanat, akademi ve medya çevrelerinden isimler yoğun ilgi gösterdi. Refik Anadol’un çığır açan sergisi, 3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında yaklaşık iki ay süreyle ziyarete açık olacak.

Sergi ayrıca, 58’inci Debrecen Çiçek Festivali’nin kültürel programında da yer alacak.
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Haziran ayında 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan’ın Budapeşte ve Pecs şehirlerindeki sema gösterilerinin ardından, bu kez de Debrecen şehri tasavvuf kültürünün çağdaş ve dijital bir yorumuna sahne oldu.
 

ETİKETLER
Macaristan Mevlana Sergi
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Avrupa'nın varlık yönetim devi Amundi: Türk varlıkları yatırım için cazip
12:58
Hamas'tan Türkiye'ye 'Haniye' teşekkürü
12:47
Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1840 sikke ele geçirildi
12:31
Doğu Karadeniz'den 9,6 milyon dolarlık ihracat
13:05
Filenin Sultanları yarı finalde
12:09
Türkiye ile Ukrayna ticaretinde yeni dönem: "Vergi" ve "kota" engelleri kalkacak
Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı
Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
Mescid-i Aksa İmam Hatibi TRT'ye konuştu: Türkiye, halkı ve hükümetiyle Filistin'in yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ