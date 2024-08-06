Yapay zeka yorumuyla Mevlânâ: Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" sergisi Debrecen'de

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Rumi Rüyaları” sergisi Mevlana’nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı bir ışık ve hareket gösterisiyle yansıtıyor.

İzleyiciye hareket, ışık, renk ve ses aracılığıyla ulaşan söz konusu dijital enstalasyon, Mevlana’nın “gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması” fikrini işliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geniş bir Mesnevi külliyatının ve tasavvuf müziği kayıtlarının günümüz bilgisayar teknolojileriyle yorumlanmasıyla oluşturulan dijital sergi 3 Ağustos’ta ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin 3 Ağustos’taki açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol’un eserini 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Karanis Ekşioğlu ayrıca, küresel firmaların Macaristan’ın Debrecen bölgesindeki dev yatırımlarını hayata geçiren Yapı Merkezi ve Synergy inşaat şirketlerine de sergiye sağladıkları destek için teşekkür etti.

Debrecen Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı István Puskás ve MODEM Direktörü Kata Vizi ise, Kültür Yılı çerçevesinde modern Türk sanatının Debrecen’de sergilenmesi imkanına kavuştukları için müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

Açılış törenin ardından dijital sanat küratörü Viola Lukács’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, üç boyutlu video haritalama sanatçısı Zsolt Bordos László ve imaj yaratıcısı fütürist Ferenc Kömlődi “Rumi Rüyaları” sergisine dair izlenimlerini konuklarla paylaştılar.

3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık

Açılış etkinliklerine çok sayıda üst düzey bürokrat, kordiplomatik mensupları, yerel yöneticiler ile kültür, sanat, akademi ve medya çevrelerinden isimler yoğun ilgi gösterdi. Refik Anadol’un çığır açan sergisi, 3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında yaklaşık iki ay süreyle ziyarete açık olacak.

Sergi ayrıca, 58’inci Debrecen Çiçek Festivali’nin kültürel programında da yer alacak.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Haziran ayında 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan’ın Budapeşte ve Pecs şehirlerindeki sema gösterilerinin ardından, bu kez de Debrecen şehri tasavvuf kültürünün çağdaş ve dijital bir yorumuna sahne oldu.

