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Kültür-Sanat
TRT Haber 06.08.2024 11:01

İsrail soykırımına sanat tepkisi: Zafer Bizimdir

Filistin direnişinin şiir ve görsel sanatla anlatıldığı “Zafer Bizimdir” 25 Ağustos’a kadar AKM’de sanatseverleri bekliyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım suçu işliyor.

İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor

Gerçekleştirilen kanlı saldırılarda 40 bine yakın insan hayatını kaybetti, İsrail hükümetinin insani yardımların girişine bile izin vermemesi sonucu 1 milyondan fazla Gazzeli göç etmek zorunda kaldı.

İsrail soykırımına sanat tepkisi: Zafer Bizimdir

Filistin'in "Uyanış şairi": Mahmut Derviş

Tüm dünyada soykırımcı İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, zulme Türkiye'de sanat dünyası da tepkisiz kalmadı.

İstanbul'da "Zafer Bizimdir" adlı sergide, İsrail’in saldırılarına karşı Filistin direnişi, şiir ve görsel sanatlarla anlatıldı.  

Filistin direnişinin sanatın etkili gücüyle anlatıldığı sergide ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş’in dizeleri yer alıyor.

Filistin direniş edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Mahmut Derviş, halkın acılarını ve umutlarını işlediği şiirleriyle "şâirü’n-nahda" (Uyanış Şairi) olarak da anılıyor.

Görsel Tasarım Sanatçısı ve Akademisyen Muhammed Emin Albayrak'ın ünlü şairin dizelerini görselleştirdiği sergi 33 eserden oluşuyor.

İsrail soykırımına sanat tepkisi: Zafer Bizimdir

Şiirler hala geçerliliğini koruyor

Eserlerde, Filistin'de yaşanan insani dram özelinde, Derviş'in sanatının toplumsal ve kültürel önemi de vurgulanıyor.

Mahmut Derviş’in şiirlerinde yer alan Filistin halkının yaşadığı zorlukların imgelerini özellikle seçtiğini belirtiyor Muhammed Emin Albayrak.

Şiirlerdeki mısraların 1970’ler ile 2000 yılları arasında yazıldığının altını çizen Albayrak, şiirlerin bugün hala güncelliğini koruduğunu söylüyor.

İsrail soykırımına sanat tepkisi: Zafer Bizimdir

Afiş baskılarının imzalı bir şekilde satışa sunulacağının ayrıca altını çizen Muhammed Emin Albayrak, şunları söylüyor:

“Afişlerin satışlarından elde edilen gelirleri Gazze’deki bir takım hem sıhhi hem de yaşamsal ihtiyaçlar için oraya göndermeyi düşünüyorum.”

“Zafer Bizimdir” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze Güzel Sanatlar İsrail
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