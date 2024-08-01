Dünyanın en eski ticaret gemisi batığında kazı çalışmaları sürüyor

Antalya açıklarında ve denizin yaklaşık 50 metre derinliğinde, son teknolojik imkanlar kullanılarak yapılan çalışmalarda tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, dünyanın bilinen en eski batığında kazı çalışmalarının başarılı şekilde sürdüğünü anlattı.

3 bin 600 yıl önce battı

Geminin 3 bin 600 yıl önce fırtınaya kapılarak battığını aktaran Öniz, şunları kaydetti:

"Muhtemelen Kıbrıs Adası'ndan Girit Adası'na bakır külçeler taşıyan bir gemi. Türkiye'deki su altı arkeolojisi teknolojisinin en ileri metotlarıyla, su altı kompresörleriyle, çalışma sistemleriyle 50 metre derinlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu derinlik çok ciddi, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, her türlü emniyet tedbiri alınıp, su altı arkeolojik kazısı yapılıyor. İnşallah buradan çıkacak eserler de Kemer'de yapım aşamasındaki su altı arkeoloji müzesinde sergilenecek."

Çalışmalarda yer alan arkeolog Ayşegül Dadagül de tarihin derinlerinden gelen izleri takip ettiklerini dile getirdi.

Birçok su altı arkeoloğunun olmak istediği bir yerde çalıştıklarını ifade eden Dadagül, "İnanıyorum, geçmişi aydınlatacak bulgular elde edeceğiz. Derinlerde olmak, tarihe dokunmak çok güzel" dedi.

Dünyanın en eski ticaret gemisi batığında arkeologların yürüttüğü su altı kazı çalışmaları ise su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Ceylan, tarihin parmak izlerine dokunmanın ve gizemli dünyaya eşlik etmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Görüntülerde, ekiplerin gerekli önlemleri alarak batık üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar yer aldı. Görüntülere, denizin derinliklerinde yaşamını sürdüren sokar ve aslan balıkları ile diğer canlılar da girdi.

"Mavi mirasımızı geleceğe taşıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla emeği geçen arkeologlara teşekkür etti:

"Mavi Vatan'da bir tarih hazinesi. Dünyanın en eski ticaret gemisi. Su altı arkeolojisinin en ileri teknolojileriyle 50 metre derinlikte gerçekleştirilen çalışmalar, büyüleyici bir dünyayı gözler önüne seriyor. Bakanlığımızın desteği ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 3600 yıllık Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı kazıları, mavi mirasımızı geleceğe taşıyor. Bu eşsiz eserler, Kemer'de yapım aşamasındaki Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Emeği geçen tüm arkeologlarımıza teşekkür ederim."