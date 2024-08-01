Parçalı Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 01.08.2024 12:29

8 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona bu hafta ikisi yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

8 yeni film vizyona girecek

Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clement'in başrollerini paylaştığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alacak.

Karikatürist Crockett Johnson'ın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın, büyüyüp kendini kitap sayfalarından fiziksel dünyaya taşımasıyla başından geçenleri anlatıyor.

"Geber"

Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktala'nın oynadığı "Geber!" filmi bu hafta aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Nikhil Nagesh Bhat'ın yönettiği ABD ve Hindistan ortak yapımı film, orduda komando olarak görev yapan bir adamın, sevdiği kızın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrenmesi sonrasında çıktığı yolculukta başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Tuzak"

Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalan'ın rol aldığı M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki "Tuzak", bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde kalmalarını odağına alıyor.

"Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas"

Yoondong Oh ve Geun Min'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikal film "Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas" dün izleyici ile buluştu.

Sınırlı bir süre sinemalarda gösterilecek olan film, Güney Koreli ünlü pop grubu Blackpink'in Born Pink konser turunu konu ediniyor.

"Biraz Yağmur Yağmalı"

Qiu Yang yönetmenliğinde çekilen ABD, Çin, Fransa ve Singapur ortak yapımı "Biraz Yağmur Yağmalı", 40 yaşındaki bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın korku filmleri

Anastasiya Budakva'nın filmi "Velhan", birlikte eve çıkan üç genç kız arkadaşın kendilerine Velhan cinlerinin musallat olmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Enes Hakan Tokyay'ın devam filmi "Enasar: Sirayet-i Cin", bir grup arkadaşın eğlenceli başlayan partilerinin içinden çıkılmaz korkunç bir hal almasını konu ediniyor.

"Benim Uçan Dev Maceram"

Peru yapımı anime film "Benim Uçan Dev Maceram", bir grup arkadaşın Nazca kültüründen efsanevi devlerin yardımıyla ailelerini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkmalarını ele alıyor.

ETİKETLER
Sinema
Sıradaki Haber
Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı
12:37
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
12:44
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
12:27
Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı
12:11
Kastamonu'da silahlı saldırgan 2 polisi yaraladı
12:02
Türkiye'deki yolcuların yüzde 55'i İstanbul havalimanlarından uçtu
Gaziantep'te "davullu zurnalı" üzüm hasadı
Gaziantep'te "davullu zurnalı" üzüm hasadı
FOTO FOKUS
Gazzeliler üzüntülerini TRT ekibine anlattı
Gazzeliler üzüntülerini TRT ekibine anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ