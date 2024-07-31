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Gündem
AA 31.07.2024 15:12

Usta oyuncu Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı, televizyon dünyasının duayen ismi Kenan Işık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Işık'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Usta oyuncu Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

2014 yılında beyin kanaması geçiren 76 yaşındaki Kenan Işık, 10 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından pazartesi günü hayatını kaybetti.

Dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından usta sanatçının naaşı Ankara'ya getirildi.

Kenan Işık'ın cenaze namazı için siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde toplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Daha sonra Kenan Işık'ın naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sanat yaşamına tiyatro ile başlayan, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve dizi oyuncusu Kenan Işık, sunduğu yarışma programıyla hafızalara kazındı. 

Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

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