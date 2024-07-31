Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.07.2024 14:31

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli uzman çavuş şehit oldu

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Ünlü'nün dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Çavuş Ünlü için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Somali 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti'nin "İnsan Hakları Eğitim Programı" başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi
15:57
İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık
15:56
Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü
15:46
Orta Doğu ülkelerinden Haniye suikastına tepki ve taziye mesajları
15:32
Afganistan yönetimi, suikasta uğrayan Haniye için başsağlığı diledi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ