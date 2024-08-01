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Dünya
TRT Haber, AA 01.08.2024 09:56

İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne 300 gündür gözü dönmüşçesine saldırıyor, soykırım suçu işliyor. 39 bin 480 Filistinliyi katleden İsrail güçleri, on binlerce evi, yüzlerce camiyi, kiliseleri ve eğitim kurumlarını yerle bir etti. 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze Şeridi'nin tamamı yerinden edildi.

İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
[Fotograf: AA]

Soykırımcı Netanyahu liderliğindeki İsrail, Gazze Şeridi'nde 300 gündür dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor, tonlarca bombayı sivillerin üzerine yağdırıyor.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği Filistinli sayısı 39 bin 480'e ulaştı; 91 bin 128 kişi de yaralandı.

Katledilen Filistinlilerin 16 binden fazlası çocuk, 11 bine yakını kadın. En az 10 bin kişi ise kayıp.

İşgalci İsrail güçleri Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 150 bin konutu, 610 camiyi, 115 okul ve üniversiteyi yerle bir etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kitlesel kıyımlardan biri de 6 Haziran'da yaşandı. İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler okuluna saldırdı; 40 Filistinli hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

İsrail'in Nusayrat katliamının tanıkları: Bir anda gelen kıyamet gibiydi
İsrail'in Nusayrat katliamının tanıkları: Bir anda gelen kıyamet gibiydi

İşgalci 26 Mayıs'ta ise Refah'ta 74 Filistinliyi vahşice katletti. İsrail saldırılardan kaçıp çadır kente sığınan, yerinden edilmiş Filistinliler hedef alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den sonra tarihe kara leke olarak geçecek toplu katliamlarından en büyüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı oldu. Saldırıda en az 471 kişi katledildi. 342 kişi yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

İsrail, Gazze'de bir taraftan soykırımı sürdürürken diğer taraftan da bu soykırımı belgeleyen gazetecileri katlediyor. Gazze'de 165 gazeteci İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Bölgeyi tam abluka altında tutan İsrail, gazetecilerin girişine de izin vermiyor.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle defalarca zorla yerinden edildi, sığınacak yer arıyorlar ancak Gazze'de güvenli bölge kalmadı.

Tüm Gazzeliler yerinden edildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in tehditleri sonucu 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de herkes en az 1 kez zorunlu göçe tabi tutuldu.

İsrail, Gazze'de Filistinlileri sadece bombalarla katletmiyor. Sağlık tesisleri, su depoları ve arıtma tesislerine de zarar vererek salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor.

Gazze'de çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce kişide uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları tespit ediliyor.

BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor
BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

İsrail, açlığı da silah olarak kullanıyor; Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yardım girişini neredeyse tamamen engelliyor, yardım çalışanlarını hedef alıyor.

BM Dünya Gıda Programı'na göre Gazze halkının yaklaşık yüzde 96'sı aşırı açlık anlamına gelen "yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya."

Filistinliler, gönüllüler tarafından dağıtılan yemeklerden bir lokma alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

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