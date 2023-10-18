Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 03:59

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez
[Fotograf: AP]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.

"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:

"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi"

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.

Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Slovenya: Hastane ve okullar saldırıların hedefi olmamalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:15
Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak
04:35
İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı: En az 500 kişi hayatını kaybetti
03:59
Slovenya: Hastane ve okullar saldırıların hedefi olmamalı
03:51
Ürdün ülkede 3 günlük yas ilan etti
03:49
İtalya: Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır
03:44
Rusya Müslümanları: İsrail, Filistinlilere gerçek bir soykırım yapıyor
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
FOTO FOKUS
Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım
Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ