İtalya: Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin "Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır" ifadesini kullandı.
[Fotograf: AP]
Tajani, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yüzlerce maktul dolayısıyla dehşet ve acı içindeyim. Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.