İtalya: Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır

Tajani, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yüzlerce maktul dolayısıyla dehşet ve acı içindeyim. Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.