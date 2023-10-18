Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 03:47

İtalya: Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin "Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır" ifadesini kullandı.

İtalya: Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır
[Fotograf: AP]

Tajani, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yüzlerce maktul dolayısıyla dehşet ve acı içindeyim. Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak bir öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

ETİKETLER
İtalya İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
Rusya Müslümanları: İsrail, Filistinlilere gerçek bir soykırım yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:51
Ürdün ülkede 3 günlük yas ilan etti
03:44
Rusya Müslümanları: İsrail, Filistinlilere gerçek bir soykırım yapıyor
03:16
Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti
03:35
İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor
02:54
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür
02:41
Atama kararları Resmi Gazete'de
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
FOTO FOKUS
İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ