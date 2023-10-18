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Dünya
AA 18.10.2023 02:52

İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla gündeme gelen ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi, 1882’den beri bölgede hizmet veriyor.

İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor
[Fotograf: AA]

El-Ehli Baptist Hastanesi, Anglikan Kilisesi'nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882’de kuruldu.

ABD merkezli Güneyli Baptist Toplumu'nun 1954 ila 1982'de işlettiği hastanenin yönetimi, daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğuna devredildi.

E​​​​​l-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'deki en eski hastane olarak biliniyor.

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Kare kare İsrail zulmü…

Anglikan Kilisesi, bünyesindeki "Filistin Anglikan Piskoposluğunun Amerikan Dostları (AFEDJ)" aracılığıyla Filistin, İsrail ve Lübnan’da hastane ve sağlık merkezleri kurulmasına öncülük ediyor.

Kilisenin Haber Servisi'ne göre, Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren 22 hastaneden biri olan kuruluş, yapılan bağışlarla yılda 45 bin hastaya hizmet veriyor.

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Anglikan Kilisesinin Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin açıklamasına göre hastane, 14 Ekim'de İsrail tarafından yapılan roket saldırısında zarar gördü ve hastanenin 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Saldırının ardından bölgedeki sağlık kuruluşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilemediğini vurgulayan Welby, "Gazze'deki hastaneler ve yaralılar büyük bir tehlike içinde." demişti.

Welby, bugünkü saldırıya ilişkin ise "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu" ifadelerini kullandı.

Hastanenin 1954 ve 1982 arasında yönetimini üstlenen Baptistler kimlerdir?

Gazze'de bölge halkı arasında "el-Ehli Baptist Hastanesi" olarak bilinen hastanenin halihazırda yönetimini üstlenen Anglikan Kilisesi, hastanenin eski yöneticileri olan Güneyli Baptist Toplumu'yla ilişkilendirilmesi nedeniyle "El-Ehli Baptist" adının kullanılmasının yanlış olduğunu ifade ediyor.

Protestan Hıristiyanlık'taki mezheplerden biri olan Baptizm'in ABD'deki ilk kilisesi Rhode Island eyaletinde 1638'de Roger Williams tarafından kuruldu.

Yaygın misyonerlik faaliyetleriyle bilinen Baptist Kilisesi'nin dünya çapında yaklaşık 51 milyon üyesi olduğu ifade ediliyor.

Pew Araştırma Merkezinin 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre Baptistler, Amerikalı yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor.

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