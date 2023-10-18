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Dünya
AA 18.10.2023 02:35

Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD'yi eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD'yi eleştirdi

Zaharova, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

Orta Doğu’dan gelen haberleri dehşetle takip ettiğini kaydeden Zaharova, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

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Rusya İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze ABD
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