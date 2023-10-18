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Dünya
AA 18.10.2023 01:05

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

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Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

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