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Dünya
AA 18.10.2023 01:02

Danimarka, Gazze ve Batı Şeria için 7,1 milyon dolar ek yardım yapacak

Danimarka, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle insani durumun kötüleştiği Gazze ve Batı Şeria'daki siviller için 7,1 milyon dolarlık ek yardım taahhüt etti.

Danimarka, Gazze ve Batı Şeria için 7,1 milyon dolar ek yardım yapacak

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, yaptığı açıklamada, "Özellikle Gazze'deki insani durum çok kritik. Bu nedenle insani acil yardım tutarımızı 50 milyon kron (7,1 milyon dolar) arttırıyoruz. Bu, trajik durumda olan sivil halkın acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu miktarın, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın su, gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

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Danimarka Filistin - İsrail Çatışması
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