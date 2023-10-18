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Dünya
AA 18.10.2023 02:22

Guterres Gazze'deki hastaneye saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

Guterres Gazze'deki hastaneye saldırıyı şiddetle kınadı

Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı.

Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır." vurgusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

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Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Gazze İsrail
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