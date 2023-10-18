Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 01:53

BMGK acil toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

BMGK acil toplanacak

Ayrıntılar geliyor... 

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hastane saldırısına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:18
UNICEF Başkanı Russel: Hastane saldırısı için dehşete düştüm
01:51
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hastane saldırısına tepki
01:48
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı
02:12
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden hastane saldırısıyla ilgili iddialara yalanlama
01:27
Heniyye: İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusu ABD'dir
01:12
Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
Dünya İsrail'in saldırısını protesto etti
FOTO FOKUS
İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ