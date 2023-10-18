İsrail'in saldırıları Alherş ailesinin hayatını da kabusa çevirdi

Henüz bombalar düşmemiş... Etraf enkaz grisi değil. Umudun simgesi çiçekler içinde neşe ile koşturan iki kardeş... Onlar Filistinli Yehia Alherş'in çocukları. Sara 9, Kerim 6 yaşında.

Yehia Alherş, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. 4 aylık hamile eşi Maysaa ve iki evladı ise İsrail'in bombaladığı Gazze'de yaşam mücadelesi veriyor.

Onun hayalini kurduğu tek bir şey var; evlatlarının geleceği için savaşın bittiği bir Gazze...

"Her gün ağlıyorum ve çok özlüyorum"

Yehia Alherş, "Çok özlüyorum. Her gün bir iki saat tek başıma odamda ağlıyorum ve çok özlüyorum" dedi.

Yehia, yüksek lisans tez savunması için 3 ay önce Antalya'ya geldi. Ailesini geride bıraktı.

Eşi ve iki çocuğu şimdi çaresizlik içinde çırpınıyorlar. Seslerini zaten duyamıyor, sadece mesajlaşabiliyor... Ailesi bir an olsun aklından çıkmıyor... "Daha doğmamış evladım için Gazze'de savaşın bittiğini hayal ediyorum" diyor.

Alherş, "Eşim 4 aylık hamile. Bebeğin nasıl olduğunu sordum. Ama eşim nasıl olduğunu bilmiyor. Çünkü sağlık hizmetleri yok" diye konuştu.

Eşi ve iki çocuğu Gazze'nin güneyine Han Yunus şehrine sığındı. Ancak İsrail'in saldırıları orada da devam ediyor. Anne ve babasından ise hiç haber yok.

"3 gün boyunca sadece bir mesaj onlardan geldi"

Alherş sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 gün önce evim bombalandı. Ailem başka bir yere gitti maalesef. Sadece 'biz iyiyiz' dediler. 3 gün boyunca sadece bir mesaj geldi."

Yehia Alherş Gazze'de İsrail şiddeti başlar başlamaz okulu bırakıp ailesinin yanına gitme kararı aldı. Ama başaramadı.

"Savaş başladığı zaman hemen uçak bileti aldım ve Gazze'ye gitmek istiyorum. Çünkü ailemin bana çok ihtiyacı var. Uçak bileti tarihi 16 Ekim ama maalesef kaybettim. Çünkü Refah Kapısı kapandı."

"Susuzluktan ölüyoruz"

Gazze'de yaşam her geçen dakika zorlaşıyor. Artık en temel ihtiyaçlara dahi ulaşmak çok zor. 3 gün önce ailesinden gelen bir mesajda eşi Maysaa "Susuzluktan ölüyoruz. Su göndermeye çalış" demiş...

Alherş, "Gazze'de elektrik yok, su yok, bağlantı yok. Zaten yemek çok az. Biraz peynir, biraz yumurta var. Başka bir şey yok" dedi.

Yehya Alherş bir an evvel kapıların açılmasını istiyor, "Öleceksem kendi vatan toprağımda ailemin yanında olsun" diyor.