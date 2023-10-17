Bakanlar İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Bakan Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında, İsrail devletinin hunharca saldırısını kınadığını belirterek, "Masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü bir hastaneyi bombalamak açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı

Yumaklı da paylaşımında, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu ise paylaşımında, hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail'in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, dünyanın bütün toplumlarının Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamasını ve seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

"İnsanlık derhal ayağa kalkmalı"

Kacır da insanlığın derhal ayağa kalkması gerektiğini kaydederek, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı." ifadesini kullandı.

Bayraktar ise paylaşımında "İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat da paylaşımında, masum sivilleri, hastaneleri, okulları hedef alan insanlık dışı saldırıların hiçbir aklın ürünü olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir toplum nezdinde masum insanların, çocukların, yaşlıların katledilmesi karşılık bulmaz, bulmamalıdır. Bu insanlık dışı eylemlerin politik duruşlardan, uluslararası hukuk ve ilişkilerden ayrı tutularak ciddi bir şekilde yaptırımı olmalıdır. Masum sivillere yönelik insanlık dışı bu bombalama eylemlerine karşı devletlerin, milletlerin birlik olup İsrail'i durdurmalarını ve Gazze halkını koruma altına almalarını istiyoruz."