Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:
- İsrail, Gazze'deki Al Ahli Hastanesi'ni vurdu ve bu affedilemez bir suç.
-İşgal hükümetinin hesap vermesini ve Filistinli çocuklara uluslararası koruma sağlanmasını talep ediyorum.
-Yeni bir Nekbe'yi asla kabul etmeyeceğiz, ayrılmayacağız ve halkımız, saldırılara karşı kararlı bir şekilde dimdik ayakta duracak
- İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı. Bugün yaşanan katliam nedeniyle ABD Başkanı Biden’ın katılımıyla gerçekleşecek zirveden çekildim.
- Yeni bir Nakba’ya izin vermeyeceğiz, halkımızın yeniden yerinden edilmesini kabul etmeyeceğiz, ödeyeceğimiz bedel ne olursa olsun topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
- Ateşkes çağrısı dışında hiçbir sözü, hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. BM Güvenlik Konseyi sorumluluğunu yerine getirip bu katliamı kınamalı, saldırganlığı durdurmalı.
- Gazze’deki kahramanlarımızı selamlıyorum, İsrail’in sizi topraklarınızdan çıkarmaya yönelik planı asla başarılı olamayacak, bunu durduracağız.
- Halkımız teslim olmayacak, sonunda muzaffer olacağız, tutsaklarımızı kurtaracağız.
- Her zaman sessiz kalan dünyaya sesleniyorum, harekete geçme, bir şey söyleme vakti geldi. Sanki Filistin halkı yokmuş ve kanlarının hiçbir değeri yokmuş gibi susamazsınız, artık bunu kabul etmeyeceğiz.
- Topraklarımızı asla bırakmayacağız, kimsenin bizi buna zorlamasına izin vermeyeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...