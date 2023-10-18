Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:

- İsrail, Gazze'deki Al Ahli Hastanesi'ni vurdu ve bu affedilemez bir suç.

-İşgal hükümetinin hesap vermesini ve Filistinli çocuklara uluslararası koruma sağlanmasını talep ediyorum.

-Yeni bir Nekbe'yi asla kabul etmeyeceğiz, ayrılmayacağız ve halkımız, saldırılara karşı kararlı bir şekilde dimdik ayakta duracak

- İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı. Bugün yaşanan katliam nedeniyle ABD Başkanı Biden’ın katılımıyla gerçekleşecek zirveden çekildim.

- Yeni bir Nakba’ya izin vermeyeceğiz, halkımızın yeniden yerinden edilmesini kabul etmeyeceğiz, ödeyeceğimiz bedel ne olursa olsun topraklarımızı terk etmeyeceğiz.

- Ateşkes çağrısı dışında hiçbir sözü, hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. BM Güvenlik Konseyi sorumluluğunu yerine getirip bu katliamı kınamalı, saldırganlığı durdurmalı.

- Gazze’deki kahramanlarımızı selamlıyorum, İsrail’in sizi topraklarınızdan çıkarmaya yönelik planı asla başarılı olamayacak, bunu durduracağız.

- Halkımız teslim olmayacak, sonunda muzaffer olacağız, tutsaklarımızı kurtaracağız.

- Her zaman sessiz kalan dünyaya sesleniyorum, harekete geçme, bir şey söyleme vakti geldi. Sanki Filistin halkı yokmuş ve kanlarının hiçbir değeri yokmuş gibi susamazsınız, artık bunu kabul etmeyeceğiz.

- Topraklarımızı asla bırakmayacağız, kimsenin bizi buna zorlamasına izin vermeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...