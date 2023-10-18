Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.

"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi." ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.

İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bildirilmişti.

Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için başkent Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.