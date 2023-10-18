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Dünya
TRT HABER, AA 18.10.2023 01:49

Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım

Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in gerçekleştirdiği kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ahli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası hukuku hiçe saydı bir insanlık suçu daha işledi.

Doktorlar, hastaları hayatta tutmak için mücadele verirken gerçekleşti vahşet... Yüzlerce masum, kanlı saldırının hedefi oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı El-Ahli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.

İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor
İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor.

"Aileler çocuklarını tanıyamadı"

Cesetlerin ardından tanık oldukları vahşeti şu sözlerle anlattılar:

"Hayatımda görmediğim görüntüleri gördüm, aileleri tarafından tanınamayan cansız çocuk bedenleri, cesetleri parçalanmış bebekleri gördüm. Bugün sınır kapıları kapatıldı, hastaların başka hastanelere gönderilmesi engellendi, ihtiyaç duyulan yerlere sağlık ekipleri engellendi, gidemedi. Elektrikler kesildi, yakıtın hastanelere ulaştırılmasını engellediler. Ambulansları ve sağlık ekiplerini vurdular, yolları vurdular, şimdi de güvenlidir diye hastaneye sığınan sivilleri vurdular. Siviller söz konusu hastanenin dini kutsallığını düşünerek sığınmışlardı" 

"Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım"

Bir başka doktor da şu sözlerle feryat etti:

"Bu tam anlamıyla bir soykırım! Arkamdaki tüm bu bedenler, tüm bu kayıplar, güvenli bir yer bulmaya çalışıyordu. El Ahli Arap Hastanesi, Gazze'deki tek Hristiyan hastanesi. Güvenli bir yer bulmaya çalıştılar, sığınacak bir yer bulmaya çalıştılar ve barbarca bir saldırının hedefi oldular. Tüm bu kayıplar, hastaneye vücutlarının bazı parçalarını kaybetmiş, ampute edilmiş olarak geldiler. Bugün çok kayıp verdik. Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım. Uluslararası hukuka göre, eğer uluslararası hukukun ne olduğunu biliyorsanız..."

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail
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Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım
Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım
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